英國會29日表決 決定脫歐與梅伊命運

2019-03-29 05:12

〔中央社〕3月29日原是英國預定脫歐的日子，現在卻是決定脫歐延期與首相梅伊命運的日子。英國國會明天將表決脫歐協議，如果通過，英國確定在5月22日離開歐盟，梅伊也會依承諾下台。

歐盟要求英國國會在本週通過脫歐協議；若通過，就准許脫歐期限延至5月22日。但是，明天的表決內容並非整份協議，而是排除有關歐盟與英國未來關係的「政治宣言」，只表決「退出協議」部分。

梅伊（Theresa May）的脫歐協議包含退出協議（Withdrawal Agreement），當中涵蓋英國和歐盟的「分手費」、過渡期、邊境保障措施（backstop）等細節，以及另一份有關歐盟與英國未來雙邊關係的政治宣言。

過去在國會舉行的有意義投票，都是整套協議一同表決，但下議院議長貝爾考（John Bercow）先前表示，不會讓梅伊拿著一份「幾乎一模一樣」，已經被否決過2次的脫歐協議回到國會表決。經過討論，明天僅表決退出協議，已經獲得貝爾考同意。

由於梅伊已經對保守黨議員承諾，一旦協議表決通過，她將會下台，不再主導未來的脫歐進程，因此明天的表決將同步決定她的命運。

許多議員對於政府分割表決表示不滿，指責這是投機取巧，也有人質疑合法性，但保守黨議會領袖李德森（Andrea Leadsom）表示，一切都是為了確保英國能在5月22日脫歐。

如果明天表決通過，確實達成歐盟提出的提件，脫歐日期將延後至5月22日，但由於只有通過部分協議，英國還需要另選日子通過政治宣言，又或是修改相關法律。

梅伊的脫歐協議今年1月第1次表決時，被以230票差距否決，3月第2次投票時，差距雖然縮小至149票，但依舊相當大。儘管把表決內容一分為二，依舊不能保證這「半份」脫歐協議能夠順利闖關。

目前反對黨工黨和保守黨友黨、北愛民主聯盟黨（DUP）都已經表示不會支持。工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）表示，不能把退出協議和政治宣言分開表決，這麼做是「蒙著眼睛脫歐」。

部分同黨議員也不贊成梅伊的做法。過去2次都對脫歐協議投下反對票的保守黨議員布里禎（Andrew Bridgen）表示，把兩者分開來表決根本就是「陷阱」，這比合併表決還要危險，有可能導致無法擺脫邊境保障措施，他認為明天的表決不會通過。（編輯：嚴思祺）

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