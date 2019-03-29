英國會29日表決 可能非整套脫歐協議

2019-03-29 01:12

〔中央社〕英國政府計劃明天在國會安排脫歐協議表決，但表決內容可能並非整份協議，而是排除有關歐盟與英國未來關係的「政治宣言」，只表決「退出協議」部分。

國會昨天進行指示性投票，表決議員提出的8項脫歐劇本，包含挪威模式、二次脫歐公投、工黨版脫歐協議、撤回里斯本條約第50條等，幾乎所有選項都涵蓋其中，結果卻是無一過關，國會試圖掌控脫歐進程的挑戰失敗。

歐盟要求英國國會在本週通過脫歐協議；若通過，就准許脫歐期限延至5月22日；但若無法達成，就必須在4月12日前決定下一步，可能被迫大幅延後脫歐期限，必須參與5月的歐洲議會選舉，又或是可能導致社會經濟失序的無協議脫歐。

保守黨議會領袖李德森（Andrea Leadsom）下午在國會表示，政府有意在明天安排國會表決，但當被問到表決內容是否為「整份協議」，她表示仍在討論中。

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議包含退出協議（Withdrawal Agreement），當中涵蓋英國和歐盟的「分手費」、過渡期、邊境保障措施（backstop）等細節，以及另一份有關歐盟與英國未來雙邊關係的政治宣言。

過去在國會舉行的有意義投票，都是整套協議一同表決，但下議院議長貝爾考（John Bercow）已經表示，不會讓梅伊拿著一份「幾乎一模一樣」，已經被否決過2次的脫歐協議回到國會表決。

面對政府可能分割表決，工黨影子內閣的脫歐大臣施凱爾（Keir Starmer）表示，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）和歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）都曾強調，退出協議和政治宣言「是一整套」，若把兩者分開，代表「英國將在摸不清未來方向的情形下離開歐盟，我們不會支持」。

雖然把退出協議和政治宣言分開來，可能過得了貝爾考那一關，但由施凱爾的發言看來，分開表決似乎也無法提高脫歐協議在國會闖關成功的可能性。（編輯：嚴思祺）

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