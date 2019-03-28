索馬利亞首都汽車炸彈攻擊 造成11死16傷

2019-03-28 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕索馬利亞首都摩加迪休主要道路馬卡穆卡拉馬街（Maka Al-Mukarama），今天午餐時間發生了1起汽車炸彈攻擊事件，造成至少11人死亡，16人受傷，現場屍塊四散、車輛損壞、建築物受損與濃煙密布。

綜合外媒報導，馬卡穆卡拉馬街是索馬利亞濱海首都摩加迪休的主要大道之一，有許多商家與觀光客等人潮聚集，爆炸發生時剛好是當地的午餐時間，1名目擊者向媒體表示，「汽車炸彈在1家餐廳旁爆炸，這真是一場災難。」爆炸的威力將車輛轟至空中，附近許多建築物受損、多輛汽車與三輪車被毀壞。

摩加迪休安明救護車局（Amin Ambulance Service）局長阿布德拉曼（Abdulkadir Abdirahman Adan）表示，「目前我們確定的死亡人數是11死，16人受傷，死亡人數將會繼續向上攀升。」

目前尚未有任何團體或組織表示為該事件的犯人，但索馬利亞伊斯蘭激進組織青年黨（al Shabaab）近日經常在首都摩加迪休發動攻擊，這是近日一連串首都攻擊事件的最新1起。

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