15億頭彩3注中獎！幸運男同號碼買2張 爽拿10億元

2019-03-29 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕實在有夠幸運！澳洲墨爾本（Melbourne）一名幸運男子，先後在不同地點、不同時間買了2張號碼一模一樣的彩券，就這樣中了大獎，讓他可以獲得高達7000萬澳元（約新台幣15億元）獎金的3分之2、約4660萬澳元（約新台幣10億元）的獎金。

綜合外媒報導，這位不願公開身分的幸運兒每週都會購買澳州樂透彩（OZ Lotto），雖不曾中過獎，但他30年來始終如一堅持選擇相同號碼。他透露，一開始接到彩券公司通知時，還以為是詐騙集團打來，「我問他們『你們是在開玩笑嗎』，後來我自己上網查，才發現一切都是真的！我驚訝到一度說不出話來，真的不敢相信！」

報導指出，彩券公司發言人哈特（Matt Hart）指出，本次開獎後共有3張彩券符合中獎資格，彩金高達7000萬澳元，其中2張剛好被這名幸運男子在不同地點、不同時間買下，因此他一人就能拿到3分之2的獎金，總共能拿到4660萬澳元。

幸運男開心的說，沒想到隨手買下的彩券能改變他一生，之後會用這筆獎金買房子或旅行，也會跟家人分享，至於是否提前退休還要再想一下。

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