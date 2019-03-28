3/28 今彩539頭獎開出2注 獎落板橋、蘆洲

2019-03-28 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月28日）開獎的第108000075期今彩539，頭獎開出2注，分別由新北市板橋區民生路二段214號1樓的「鋐隆彩券行」、新北市蘆洲區民族路354號1樓的「富力發彩券行」開出；而第108000025期威力彩、第108000075期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000025期威力彩中獎號碼為：「04、21、22、31、34、36，第二區：02」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共6注中獎，每注可得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎137共注中獎，每注可得4000元；陸獎共991注中獎，每注可得800元；柒獎共2163注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬1955注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4009注中獎，每注可得100元；普獎共2萬7487注中獎，每注可得100元。

第108000025期38樂合彩中獎號碼為「04、21、22、31、34、36」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合119注中獎，每注可得5750元；二合共1331注中獎，每注可得750元。

第108000075期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、07、08、12、14、15、18、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共315注中獎，每注可得500元；肆獎共3762注獲得，每注可獲得100元。

第108000075期今彩539中獎號碼為「03、06、15、17、18」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共5758注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬2854注獲得，每注可獲得50元。

第108000075期39樂合彩中獎號碼為「03、06、15、17、18」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共194注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6600注中獎，每注可得1125元。

第108000075期3星彩中獎號碼為「805」，正彩共23注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000075期4星彩中獎號碼為「7920」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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