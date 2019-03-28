騎100公里單車累倒路邊 越南男童：只為了見早產弟弟一面

偉決戰與他當時騎的腳踏車。（圖擷自 VOA Tiếng Việt）

2019-03-28 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕來自越南山羅省的1名13歲男童，因為想探望在河內的早產兒弟弟，在25日放學後瞞著家裡偷騎腳踏車外出，騎了100多公里後，因為體力不支累倒在路邊，被路過的公車司機發現後救起。

綜合外媒報導，偉決戰（Vi Quyet Chien）在25日下課返家時，聽聞父母把2個月大的早產弟弟帶去河內的醫院治療，因為過度思念弟弟，而決定偷騎腳踏車前往河內探視弟弟。

偉決戰透過沿路的號誌與向路人問路來知道往河內的路，因為腳踏車剎車失靈了，所以下坡時便以雙腳剎車，導致拖鞋損壞，由於路途遙遠與一路上都未進食，在騎了100多公里的路程後，偉決戰因疲勞而倒在路邊，幸好被1名公車司機發現，該司機給予偉決戰食物後，便聯繫其家人，接著便載著偉決戰與家人團聚。

據了解偉決戰的家裡經濟非常困頓，在他的的故事曝光後，便湧入許多民眾的關懷與救助，河內的醫療人員知情後也買了一雙新拖鞋給他，許多越南網友也因偉決戰的故事而深受感動，紛紛表示願意捐贈物資給偉決戰一家。

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