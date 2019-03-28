悚！癲癇男大腦遍布「寄生蟲囊腫」 害他2週後不幸身亡…

2019-03-28 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕印度有個18歲青年癲癇發作，被送醫治療，醫生掃描他的大腦後驚訝發現，這名青年感染了「囊蟲病」，大腦遍布寄生蟲囊腫。雖然醫療團隊盡力治療，青年2週後仍不幸喪命。

《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）27日發布案例報告，青年因全身性僵直陣攣性發作，被送入急診室。青年的父母透露，兒子的鼠蹊部已經痛了一個星期。磁核共振的影像令醫師大吃一驚：青年的大腦皮層布滿白點，那些都是一個個寄生囊腫。他的大腦皮質內有數十條絛蟲，這也是導致他癲癇發作的原因。另外，青年的小腦、腦幹、右側睪丸和右眼也有豬肉絛蟲的幼體（囊尾幼蟲），嚴重程度令醫師十分驚駭。

醫師說，會感染囊蟲病，通常是因為吃了沒煮熟的蔬菜或豬肉所致，這種病在拉丁美洲和亞洲最為常見。青年的病情已嚴重到無法用一般的抗寄生蟲藥物，否則會使病情惡化。青年服用了類固醇和抗癲癇藥物後，仍不幸在2週後過世。

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