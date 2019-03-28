到底誰贏？ 泰國選委會：執政黨總票數最多

2019-03-28 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕泰國24日舉行2014年政變後首次國會選舉，泰國選舉委員會今（28）日公布各政黨的得票數，親軍方的「公民力量黨」總得票數最多。該公告並未明確指出哪一黨才是這次大選的贏家。

《路透》報導，泰國選委會表示，「公民力量黨」（Palang Pracharat）獲得840萬張選票，與流亡前總理塔克辛有關的主要反對黨「為泰黨」（Pheu Thai）居次，獲得790萬張選票。

選委會副秘書長克里特（Krit Urwongse）表示，「這些數字是每個選區官方報告的全部計票結果」。但這些數字並沒有細分為各黨派在350個選區的個別得票數。

泰國眾議院有500席，其中350席選區直選的結果顯示，「為泰黨」有137席，「公民力量黨」有97席；另外150席依各政黨得票率分配，選委會將在5月9日公布最終官方大選結果。

雖然目前還不知道哪一方才是大選贏家，但「為泰黨」和「公民力量黨」都雙雙要求組建下一屆政府。

軍方則表示，他們對選舉的進展感到滿意，並說他們支持「好人」執政。這與泰王在大選前夕發表的聲明互相呼應。

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