貓咪超完美側臉照爆紅！正面曝光網驚「真的同一隻？」

2019-03-28 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在拍照前都會特別選擇角度，導致拍出的照片與本人有不少出入。最近就有一隻貓咪因為超萌「側臉照」在網上被瘋傳，不過這隻小貓的正臉其實相當臭。

綜合媒體報導，韓國一隻名為Sio的貓咪最近因為一系列的側臉照在網上爆紅，牠的側臉不只有著完美的下巴弧線、圓滾滾的大眼珠、又粉又嫩的鼻尖，側臉頰還充滿肉。許多網友看到Sio的側臉照後都大讚，「太可愛了！」、「好像童話故事裡的人物。」、「像洋娃娃。」、「一定很軟很好摸。」

不過Sio的正臉其實與側臉相差甚遠，當牠正眼看鏡頭時，不僅眼睛露出兇惡的眼神，嘴巴也嘟了起來，臉上還滿是不耐煩，看起來殺氣騰騰。有網友看了質疑「真的是同一隻貓嗎？」但也有人認為，這種反差才是貓咪的魅力。

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