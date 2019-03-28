治療疼痛新曙光！英婦手術不會痛 科學家發現2突變基因

2019-03-28 18:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國一名71歲婦女接受手術後，在沒有施用止痛劑情況下，幾乎沒有感受到疼痛或壓力。醫生對此非常震驚，後來研究人員在她身上發現了兩種突變基因，它們在共同抑制疼痛和焦慮的同時，能給人帶來快樂，使人忘記苦痛並促進傷口癒合。這項發現為未來人類治療慢性疼痛提供新希望。

這項重大研究報告28日發表在《英國麻醉雜誌》。據《衛報》報導，英國蘇格蘭瑞格摩醫院（Raigmore Hospital）醫生發現，這名叫喬‧卡美倫的71婦女在接受手術後，幾乎沒有感受到疼痛或壓力，而據卡美倫描述，先前她腿部骨折、刀傷、燙傷，還有接受很多大小手術，感受到疼痛都極其輕微，甚至完全不會痛。

醫生對此非常震驚，並將這個情況告知給英國倫敦大學的疼痛學專家。該大學的研究團隊在對這名婦女的DNA進行研究後發現，她的基因出現了兩個突變，其中一個變異基因能夠抑制一個名叫「脂肪酸酰胺水解酶」（FAAH）的基因活動。

FAAH會分泌一種酶，這種酶能分解對疼痛感、情緒甚至記憶至關重要，名為「花生四烯酸乙醇胺」（anandamide）的化學物質，該物質就像大麻一樣，它被分解的越少，其鎮痛等作用就越強。

另一個變異基因則能夠控制FAAH的數量，使FAAH的活動減少。結果就是，卡梅倫體內的anandamide數量很多，大約是正常人數量的兩倍。

研究人員稱，在極端情況下，基因突變會導致人們無法感受到疼痛。一旦了解變異基因的工作原理，將有望找到治療人類疼痛的新療法。

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