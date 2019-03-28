嚴防基督城恐攻直播事件再現 臉書宣布新管制政策

2019-03-28 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕震驚世界的基督城恐攻中，因犯嫌利用Facebook同步直播其犯案過程，臉書宣布將針對Facebook和Instagram加強阻擋恐怖言論和影片的能力，誓言擋下所有「對白人民族主義與分裂主義的支持、頌揚」。

根據《BBC》報導，用戶若在Facebook上搜尋相關違規字詞，將會被導引至一個打擊右派極端主義的慈善機構頁面。Facebook此前曾允許一些白人民族主義的言論，例如允許用戶呼籲建立白人民族國家，且並未將該言論發表者視為種族主義者，這讓Facebook在基督城事件發生後一直飽受壓力。

Facebook曾經表示，他們認為白人民族主義是一種「可接受的表達形式」，認為它和所謂「美國人的驕傲」（American Pride）一樣，只是一種人民的身份認同。但在週三的一則部落格文章中，Facebook指出，經過3個月以來與民眾、專家的討論，他們承認白人民族主義確實無法很明確地與白人至上主義切割開來，並且很可能因而產生一些激進組織。

基督城恐攻事件發生以來，已經有多位國家領導者呼籲社群軟體應該為在其平台上發表的極端言論負更多責任。事發國紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也說，「社群軟體已經不單純只是發布者，它應該被視為出版者」。

Facebook也提到，在基督城事件的直播影片下架前，已經有超過4000人瀏覽過該影片。由於該影片的上架，目前已有一個法國穆斯林團體對Facebook和Youtube提起訴訟。

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