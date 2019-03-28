中聯辦利用「免稅黑洞」大舉買房 疑擴大監控香港

2019-03-28 12:19

〔記者陳成良／台北報導〕經常對香港事務指手劃腳、號稱「香港太上政府」的中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦），不單涉足香港媒體及出版業，最近更接連被踢爆利用「免稅黑箱」，在香港大肆收購房地產，疑為了增員控制香港。

港府27日回覆立法會質詢時揭露，過去10年中聯辦與其有關連的「新民置業有限公司」，在香港狂掃77個房地產，共避稅1.3億港幣（約台幣5.1億）。立法會議員要求港府修補漏洞，檢討讓中央駐港機構及子公司買房免繳稅的做法。

據香港《蘋果日報》報導，自2014年「雨傘運動」以來，中聯辦三度大手筆買房，自1997主權移交以來已累積至少300間房產。事實上，中聯辦自1980年代便開始大肆收購香港房地產，累積房產數達近700間。

過去中聯辦一直以相關公司購房當員工宿舍為由，一直獲得港府豁免徵收印花稅，但中聯辦名下的「員工宿舍」卻疑似有非員工者入住。

香港時事評論員劉銳紹指出，中聯辦的房產多為員工宿舍、商業設施或車位，每次「出手」無非是為了業務需求而擴充人手，且明顯與北京欲加強控制香港有關，包括在港擴大違紀調查工作等。

劉又指出，香港做為國際金融中心，是許多中國高官巨賈將資金轉往海外的中繼站，不排除北京是想加派中高級別官員赴港，進一步了解及預防相關情事。

根據香港《印花稅條例》，中央駐港機構買物業時毋須繳印花稅。立法會議員梁繼昌27日質詢時揭露，據報有一間由兩名中聯辦員工擁有的私人公司購買香港房地產，卻獲減免全部印花稅，要求港府交代原因。 梁認為，港府有必要修補漏洞，檢討中聯辦透過子公司買房獲免印花稅的做法，因為港府難以證實子公司與中聯辦的關係，未必需要給予免稅待遇。

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