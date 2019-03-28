格陵蘭消融最快冰河竟增厚！ 科學家：別開心的太早

2019-03-28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕受氣候暖化影響，格陵蘭最大的雅各布港冰河（Jakobshavn Glacier）體積迅速消融，不過該冰河過去兩年體積不減反增，目前還在增長，讓不少人樂觀地認為暖化一事或已趨緩。對此，科學家指出，冰河增厚應為海溫週期變化影響，「可能只是曇花一現」。

根據《CNN》報導，格陵蘭冰河歷年持續消融，終將帶來海平面上升等惡果，對全球影響甚鉅，所以長期都是有關單位重點監測的項目。然而，格陵蘭眾多冰河中體積最大、扮演最關鍵角色的雅各布港冰河，過去連續兩年體積不減反增，而且還有持續增長的趨勢，讓不少人好奇，是否意味著氣候暖化的步調已放緩。

對此，美國太空總署（NASA）專門研究冰河消融的學者指出，這項消息雖然令人振奮，但可能只是海水溫度的週期變化，僅代表冰河的融化速度可能較此前估計的略慢，而非氣候暖化的趨勢有所改變。

此外，更有科學家認為，冰河減融在短期內雖然是個好消息，但長遠來看，海水溫度對冰河融化或增長的影響也比此前預估的巨大，未來海水溫度一旦失去控制，冰河大量融化的速度恐超出原先預期。

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