脫歐再陷膠著 英國會8項脫歐提案全遭否決

2019-03-28 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會於當地時間27日，針對國會議員們提供的8項脫歐替代提案進行表決，結果卻是所有提案都遭否決，讓剛搶下脫歐主導權的英國國會又陷入膠著。

綜合媒體報導，英國國會在27日針對脫歐提案進行一連串的投票。於此同時，首相梅伊也宣布，如果她提出的脫歐提案通過，她將比預期時間更早下台，試圖以自己的職位換取英國成功脫歐。

由於此次議題的複雜度高，不同於以往只要起身移動到會場中支持或反對的一側即可表態的方式，國會議員在這次投票中拿到了一個長長的投票條，要以勾選方式表達自己對8個提案的支持或反對態度。這也讓投票時程比以往更長許多。

歷經多輪表決，國會內部彷彿經歷了一場鬧劇，因為包含無條件脫歐、撤回里斯本條約第50條（即留在歐盟）等8個提案全都沒有獲得過半數支持。其中，票數最接近的是264票贊成對272票反對的「脫歐但與歐盟另組關稅同盟」，以及268票贊成對295票反對的「舉行第二次脫歐公投」。

英國脫歐大臣巴克萊（Stephen Barclay）表示，國會的投票顯示首相梅伊（Theresa May）的脫歐提案依然是「最好的抉擇」。不過投票結果則顯示，舉行二次脫歐公投的提案在兩輪表決中票數都勝於梅伊的脫歐提案。工黨議員則說，國會這一連串投票只是為了互相協調、找出最好的方向，他們會在逐漸明朗的態勢中繼續努力。

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