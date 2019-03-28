疫病》香港麻疹爆發陷恐慌 傳疫苗缺貨、私人一針叫價逾7000元

2019-03-28 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕麻疹疫情正在全球爆發，臨近台灣的港、澳、菲都傳出疫情，截至昨天為止，香港今年病例增加至30宗，其中香港機場就有9例，當局並警告可能社區爆發，港民恐慌求診搶打麻疹疫苗，不過據港媒報導，市面供應緊張，一針難求，有私人診所還有少量存貨，被傳出索價一針1800港元（下同，約7000元台幣），比正常市價高出4倍多的價格。

綜合港媒報導，不止是港人想搶打麻疹疫苗，連外傭及旅港人士都想打疫苗防範，造成疫苗大缺貨，全港12間私家醫院都表態沒有疫苗存貨，但有私人診所宣稱還有少量存貨，還坐地起價，大賺災難財。

香港《蘋果日報》記者私訪一間位於將軍澳的私人診所，要求打麻疹苗疫，職員喊價每針1800元，較市面每針約400至500元貴出3.6到4.5倍，至於其他受訪的其他私人診所，反應至少要1個月以後才會有貨，但每針是480元。

另有家庭醫生指出，他手上及所有可能供貨廠商都完全沒貨，已累積數百位病人預約打疫苗。

香港食物及衞生局局長陳肇始表示，下個月會有約3萬疫苗抵港，6月會有逾1萬劑供應私營市場。

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