電磁脈衝成癱瘓基礎設施新手段 美首頒行政命令防攻擊

2019-03-28 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對未來有可能發生的電磁脈衝（EMP）攻擊，美國總統川普在週二簽署行政命令，要求美國各政府部門應對及預防EMP攻擊，這也是美國政府有史以來首次針對EMP下達行政命令。

綜合外媒報導，這份行政命令指出，除了太陽黑子影響之外，也可已經由人為方式來製造EMP，像是在地球上空40公里以外範圍實施核爆也會產生高強度的電磁能量，可能損害各國的關鍵基礎設施。此行政命令要求美國聯邦政府針對未來可能面臨的EMP襲擊發出預警，並協同民間力量保護人民財產、應對威脅，同時要求相關政府部門與學術機構加快、加深對EMP的研究。

白宮也向國防部下達了相關命令，包括遏阻對手發動EMP攻擊，並且將EMP納入美軍實施防禦和攻擊的作戰計劃當中。美國國防部曾在2017年7月向國會遞交報告，內容指出俄羅斯、中國、北韓和伊朗都將EMP攻擊視為新型作戰模式。有防務專家強調，若以經濟實力、國防預算來看，對美國造成最大EMP威脅的是中國。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）則在一份聲明中指出，這項行政命令將會創造一個促進私營部門創新及加強關鍵基礎設施的環境，而且這項行政命令是有史以來第一個為了提高EMP防禦能力所制訂的全面性政策，這也是美國政府旅行承諾、對當前及未來之危險保持警惕的例子。

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