蓬佩奧：美台關係重要 還有更多行動執行台旅法

2019-03-28 04:00

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天表示，台灣旅行法是重要立法，美國還會有更多行動來執行這部法律，美國嚴肅看待美台關係的重要性，這也是對中國對民主發展造成的風險表達關切。

蓬佩奧（Michael Pompeo）中午赴聯邦眾議院外交委員會，就「2020財政年度美國外交預算案」參與聽證會，在回答共和黨籍眾議員夏波（Steve Chabot）有關台灣旅行法執行進展時，做上述表示。

他指出，相關討論必須要關注到中國在區域所造成的挑戰。他特別指出，幾天前，美國才派軍艦在台灣海峽航行，而台灣旅行法是重要的立法一環，外界也已看到美國總統川普政府的完善執行，「我可以肯定的是，接下來還會有許多作為」，但他不願太早公布美國未來的計畫。

蓬佩奧說，美國了解美台關係的「重要性」，更重要的是，川普政府看待美台關係，有比過去歷屆美國政府更完整的看法；美台關係無關乎美國兩黨的黨派立場，而是關乎中國對民主的持續發展所造成的風險，這讓美國關切。

夏波詢問蓬佩奧時則指出，他仍希望不久的未來能看到台灣的蔡英文總統到美國國會聯席會議演說，他並鼓勵美、台雙方持續藉台灣旅行法有更多互訪。對於蔡總統赴美國國會演說的議題，蓬佩奧回答時沒有談及。

聽證會上還有一段小插曲，當蓬佩奧才開始回答夏波提問，旁聽席上突然有民眾高喊要蓬佩奧別干涉伊朗、委內瑞拉及中國的抗議聲，但抗議民眾很快就被國會警察帶出會場。不知道是否受抗議干擾，蓬佩奧在秩序恢復後完整回答時，一開始將台灣旅行法誤講成「台灣旅行關係法」。

夏波是俄亥俄州選出的眾議員，長期對台友好，也是台灣旅行法的共同提案人之一。

台灣旅行法的草案最早於2016年提出，到了2018年，參、眾兩院都通過，川普同年3月在法案自動生效前、選擇親自簽署生效；中國外交部發言人陸慷當時表示「堅決反對」，並稱與美方「嚴正交涉」。（編輯：林治平）

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