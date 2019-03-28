泰國7反對黨結盟 宣稱有權籌組新政府

2019-03-28 00:30

〔中央社〕由泰國反對陣營7個政黨籌組的「民主陣線」今天表示，經過混亂的選舉，他們已經取得國會眾議院的多數席次，歷經軍政府長達5年的統治後，他們有權嘗試籌組新政府。

不過泰國反對派聯盟仍無法推選總理，因為根據軍政府擬定的國會規章，角逐總理大位的候選人必須贏得國會參眾兩院合計過半數的支持。

然而泰國參議院席次全數由軍政府任命，預料他們將力挺親軍方的政黨。

由於24日投票的非官方統計結果尚未公布，執政的軍政府無意放棄由前陸軍總司令暨政變領袖帕拉育（Prayuth Chan-ocha）繼續擔任總理。

選後的僵局可能導致緊張升高，而泰國正在準備於5月舉行隆重的新泰王加冕大典。

「為泰黨」領導的民選政府在2014年政變中被推翻，「為泰黨」主要總理候選人蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）今天表示，反對陣營的7黨聯盟可望在國會眾議院500席中取得至少255席。

她說：「我們宣布，反對軍方統治的民主陣線取得眾議院多數席次。」

她指出，這個國會眾議院的最大政治聯盟，應被賦予嘗試籌組政府的權利。

她說：「民主陣線的各黨派贏得人民最充分的信任」，民主陣線將會開始邀請更多黨派加入。

「為泰黨」秘書長普塔（Phumtham Wechayachai）則說，目前參與民主陣線的政黨包括「未來前進黨」（Future Forward）、「為國黨」（Pheu Chart）、「國家黨」（Prachachart）、「泰國自由黨」（Seri Ruam Thai）、「泰國人民力量黨」（Thai People Power）與「新經濟黨」（New Economy）。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/