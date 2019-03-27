紐西蘭恐攻槍手 與奧地利極右翼團體有金錢關聯

2019-03-27 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利總理庫爾茨（Sebastian Kurz）週三（27日）表示，在紐西蘭基督城2座清真寺發動恐攻殺害50人的槍手，與奧地利極右翼組織「認同運動」（Identitarian Movement）之間，有金錢關聯。

《路透》報導，奧地利第2大成格拉茲（Graz）檢方發言人巴徹（Hansjoerg Bacher）表示，「認同運動」負責人賽爾納（Martin Sellner）說，2018年初曾獲得1500歐元（約新台幣5.2萬元）的捐款，捐款人的名字和基督城恐攻槍手一樣。

庫爾茨說，「我們現在可以證實，紐西蘭的恐攻槍手與奧地利的『認同運動』之間有財務支持，因此兩者之間存有關聯」。

庫爾茨表示，奧地利正在考慮解散「認同運動」，「我們對此的立場非常明確，沒有任何極端主義能在我們的社會佔有一席之地，無論是激進的伊斯蘭主義者或是右翼極端主義狂熱分子」。

賽爾納先前在YouTube發布一段影片，說他收到該名男子的捐款。他在影片中說，「我不是恐怖組織的成員。我與這名男子沒有任何關係，除了我被動接受他的捐款。」

警方已搜查賽爾納的住家，懷疑他可能與基督城恐攻槍手有關聯。巴徹表示，檢方正在調查賽爾納和基督城槍手之間是否存有涉及犯罪的關聯。

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