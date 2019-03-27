奇！ 20歲媽生完頭胎26天 羊水又破生出雙胞胎

2019-03-27 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉一名婦女在第1個孩子早產26天後，竟再度誕下一對健康的雙胞胎，讓醫生大為震驚。

《法新社》報導，孟加拉傑索爾縣（Jessore）20歲的蘇丹娜（Arifa Sultana）上個月以自然生產的方式生下一名男嬰，但醫生沒注意到她體內有第2個子宮。

婦科醫生帕岱（Sheila Poddar）表示，這名婦女沒有意識到自己還懷著雙胞胎，「羊水在第1個嬰兒出生後26天再度破了，她馬上趕來我們這裡」。

上週五，帕岱替蘇丹娜進行緊急剖腹產，幫助她生下一對雙胞胎、一男一女。蘇丹娜已於週二（26日）帶著3個健康的嬰兒回家，帕岱表示，母嬰都沒出現併發症。

傑索爾縣的首席政府醫生羅伊（Dilip Roy）表示，「在我30年的行醫生涯中，我從沒看過任何這樣的案例」。

同時，羅伊也質疑庫爾納醫學院附設醫院（Khulna Medical College Hospital ）的醫生，為何沒有檢測到這名婦女懷有「第2胎」。

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