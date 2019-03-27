不要戰爭！形容兩岸「遠親近鄰」 呂秀蓮推台灣和平中立公投

2019-03-27 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮力推「和平中立公投」，她昨（26）在接受《美國之音》專訪表示，鑒於弭平區域爭端、維護世界和平，聯合國鼓勵更多國家採取中立政策；呂秀蓮呼籲，台灣若成和平中立國，中國不用擔心台灣結合第三勢力對抗中國，還能把對付台灣的心力和費用挪用在讓中國人民過更好的生活，「我們該在『遠親近鄰』的事實下承認台灣的和平中立。」

呂秀蓮在《美國之音》節目上表示，聯合國把12月12日訂為國際中立日，鼓勵更多國家採取中立政策；呂認為，台灣許多人民祖先確實來自中國，在血緣和文化上確實有遠親關係，距離又近，因此台灣人民和中國民眾之間沒有仇恨更不該戰爭，而是在「遠親近鄰」事實下承認台灣的和平中立，這也有助於維護兩岸和區域安全、穩定。

節目指出，廈門大學台灣研究院副院長張文生認為，戰後時期的老牌「台獨」份子黃紀男曾向美國提出「永久中立國」概念，認為呂秀蓮重提被世人唾棄的概念，行分裂國家之實，只不過是在國際社會打出一張迷惑輿論的牌。

呂秀蓮對此回應「胡說八道」，她表示，中立國不是「開歷史倒車」的主張，而是最新人類發展的重要趨勢，還請中國朋友們上網查相關資料，面對新的現實。

談及中立後的國防能力，呂秀蓮說，全世界有20多個中立國家，例如瑞士、中國鄰居蒙古共和國和土庫曼斯坦；除了哥斯大黎加，所有中立國皆具備防衛性國防能力，「台灣變成中立國後，我們所有的國防力量都用於自衛，我們不會去侵犯任何一個國家，更不會去挑戰中國。」呂表示，全民國防和鼓勵女性參與軍事是她當副總統時不斷推動的事情。

《美國之音》專訪

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