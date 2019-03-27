台灣女孩遠嫁義大利 新郎唱這首神曲她一秒爆淚…

2019-03-27 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕日前一名正港台灣女孩遠嫁義大利，婚禮上新郎特意拜託英國知名搖滾樂團小飛俠（McFly）為他伴奏台灣太陽花學運神曲〈島嶼天光〉，歌詞一脫口，台灣新娘爆淚，所有來自台灣的賓客也忍不住暴動起來。

一名義大利網友吟遊詩人伊隆（ElanTheBard）在YouTube上分享了婚禮影片，表示為台灣新娘準備了一個驚喜，那就是在婚禮上演唱被封為太陽花學運神曲的〈島嶼天光〉，更特別邀請到英國知名流行搖滾樂團小飛俠（McFly）為他伴奏。

影片中，新郎近乎標準的首句歌詞「親愛的媽媽」一出口，台灣女孩便止不住驚喜的淚。進到副歌，所有來自台灣的親友賓客難掩興奮心情「暴動」起來，跟著音樂一起唱跳。

新郎也在影片敘述中表明，他和妻子以「義大丸郎」（Itaiwanese）的身分為榮。底下網友也紛紛留言表示：「如果我是現場的台灣人一定爆哭」、「台灣人的驕傲」、「新娘子嫁對人了！」、「台灣人超嗨，歐洲人問號」。

相關影片如下：

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