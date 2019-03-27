港理大新校長「強推大灣區」引師生擔憂 言論自由也恐遭緊縮

2019-03-27 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港理工大學（簡稱港理大）校董會在3月26日宣布，將聘請位在中國廣東的南方科技大學副校長兼研究生院院長滕錦光，出任新校長；他也在26日早上分批與港理大的教職員代表與學生代表進行會談，不過港理大的學生會長廖建鈞會後認為滕明言對言論自由的看法傾向保守，擔憂未來校園的言論自由會再緊縮，也對滕錦光只希望「集中往中國大灣區發展」感到失望，認為對方忽視港理大的國際化，理工大學教職員協會也認為新校長應先改善港理大的國際化問題。

綜合媒體報導，現年55歲的滕錦光，是首位從中國的大學聘請來港，擔任香港8間政府資助大學的校長，他也是這次唯一的校長候選人，依慣例校長每任5年；滕錦光在26日上午與20多位的港理大學生代表進行會談。

學生代表之一的港理大學生會長廖建鈞在會後指出，滕錦光認為學生的言論自由應該限制在《基本法》的規定下行使，因此不得在校內、包括民主牆上談論「港獨議題」；另外針對是否檢討先前4名學生因討論港獨而遭重懲的問題，滕錦光多次跳針「不知情也不了解」，僅說尊重紀律委員會的決定，使學生會相當失望。

而針對滕錦光對港理大未來的展望，僅是希望「未來集中往粵港澳大灣區發展」，任內目標是「在粵港澳大灣區廣設分校」，並指出將推廣港理大的學生前往大灣區交流、實習與工作，未來展望中並沒有提及「港理大的國際定位」；廖建鈞也批評對方「根本強制推銷大灣區，漠視學生的發展」；對此港理大教職員協會主席陳銘賢也指出，不反對學校往大灣區發展，但應該先改善港理大的國際化問題。

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