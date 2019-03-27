被綁架中國留學生找到了！ 疑似炫富遭歹徒鎖定

2019-03-27 13:37

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國海南的留學生陸萬禎，23日在加拿大安大略省萬錦市（Markham）遭到綁架，警方在26日逮捕一名嫌犯，陸萬禎目前已被找到。有爆料指出，陸萬禎坐擁勞斯萊斯、藍寶堅尼和荒原路華等豪車，疑似炫富被歹徒鎖定。

綜合媒體報導，23日晚間6時左右，陸萬禎與女朋友在其高級公寓的地下停車場下車時，陸萬禎突然被3名蒙面黑衣男子劫走，並將陸推上一輛黑色汽車後備箱，女朋友事後立即報警。警方表示，嫌犯共有4人，陸萬禎極可能是遭到鎖定才被擄走。

陸萬禎友人表示，陸萬禎經常開著豪車出入公寓，並且會在社群媒體上分享他開豪車、搭飛機頭等艙、打高爾夫球等照片。陸萬禎還曾經在網路上秀出6把豪車鑰匙，引起不少人注意。有網友說，陸萬禎是來自中國海南的「超級富二代」，可能因為其炫富，讓他成為綁匪的目標。

報導提到，當地警方在26日表示，已經逮捕一名涉案的35歲男性嫌犯，並確認他為4名綁匪之一，嫌犯作案用的車輛也在多倫多市被尋獲。當地警方在今天指出，陸萬禎已經被證實還活著，安然無恙。

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