法國公布新課綱 高中歷史課本刪除「凡爾登戰役」

2019-03-27 13:34

〔即時新聞／綜合報導〕法國教育部近日表示，下一個學年起將從歷史教科書中刪除「凡爾登戰役」的相關內容，而把教學重點放在大約同期的「索姆河戰役」，消息傳出後引發保守派人士強力反彈。

歷史課本移除凡爾登戰役 保守派痛批

綜合外媒報導，法國教育部在最新一期官方公報中表示，下一個學年起將從教科書中移除凡爾登戰役的內容，重點改放在同樣發生在1916年的索姆河戰役，報導指出索姆河戰役由英國、法國、加拿大、英屬印度、紐西蘭、南非、澳州等協約國軍隊所發起的一次總攻，與法國獨自在凡爾登防禦德軍猛攻，更有「國際觀」。

消息傳出後引發保守派強力反彈，法國極右派政黨「國民陣線」黨魁勒龐（Marine Le Pen）痛批：「此舉剝奪了法國的光榮歷史，是對犧牲將士們的汙辱。」

轄凡爾登的大東部大區主席羅特納（Jean Rottner）在推特上PO出一張1987年的照片，時任法國總統的密特朗與西德總理柯爾兩人在凡爾登紀念儀式上的合影，他寫道：「凡爾登不僅是一個歷史事件，還象徵了法德兩國間從分歧到和解的歷史意義。」

教師組織認為沒有影響

面對保守派人士的強烈抨擊，法國教育部出面表示，相關知識依然會在課堂上教授，只是課本中不再明確提及，有社會科教師組織表示，一戰一定會提到凡爾登戰役，不需要明確寫出來，就算課本沒寫，老師們一樣會提及，因為索姆河戰役與凡爾登戰役息息相關。

凡爾登戰役、索姆河戰役 一戰最血腥的壕溝戰

1916年德軍為了打破一戰僵局，決定進攻凡爾登，讓法國「流盡最後一滴血」，戰事從2月21日延續到12月19日，是第一次世界大戰中破壞性最大，時間最長的戰役，儘管法軍付出損失54.3萬人的慘痛代價，但德軍也損失了43.3萬人，被迫撤退，被外界視為一戰的轉折點。

為了緩解法國在凡爾登的壓力，英國、法國、加拿大、英屬印度、紐西蘭、南非、澳州與法國，在索姆河區域發動攻勢，雙方傷亡共130萬人，是一戰中最慘烈的陣地戰，也是人類歷史上第一次於實戰中使用坦克，英、法聯軍付出近80萬人損失，卻未能突破德軍防禦，德軍也損失53萬人。

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