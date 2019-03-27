400年來首度改善 比利時「尿尿小童」的尿終於要回收

2019-03-27 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕比利時布魯塞爾知名景點「尿尿小童」（Manneken Pis）4世紀以來「尿」出的全是乾淨飲用水，如今將要施行回收再利用，不再讓乾淨的水流進下水道中。

綜合外媒報導，「尿尿小童」是著名巴洛克式雕塑家杜克斯諾伊（JérômeDuquesnoy）的作品，日前布魯塞爾官員們在安裝儀器時發現，「尿尿小童」雕像噴出的水竟是乾淨的飲用水，而不是採取循環再利用的水，每天尿出的量約1000公升至2500公升，足以供給10個家庭使用，但這些水卻直接排到下水道中，相當不環保。

據《衛報》報導，布魯塞爾市官員上週臨時設計了一條渠道，用來集中回收「尿尿小童」的尿，讓水能被再次導回銅像中循環再排出，過些時候將會設置一條永久的管線來回收再利用這些水。

對此布魯塞爾市議員黑林斯（BenoîtHellings）說：「現在我們可以很自豪的說，這是尿尿小童自400年來第1次沒有浪費乾淨的飲用水。」他表示，目前是市政府將要對市內所有噴泉進行檢查，避免該類浪費水的狀況再次發生。

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