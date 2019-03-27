平成邁入最後一刻！7成日本人認為平成是「好時代」

2019-03-27 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕「平成」年號將在今年4月底結束，5月1日起為新年號的第一年，日本《共同社》針對「平成」進行調查，有73%的人認為平成是個「好時代」。

提到平成年間留下深刻印象的日本國內新聞事件，「東日本大地震與東京電力福島第一核電站事故」的得票率最多，高達70%，其次分別為「奧姆真理教事件」的50%及「阪神大地震」的40%。

針對歷代首相評價，呼籲「打破自民黨」的小泉純一郎獲得了77%受訪者的支持，現任首相安倍晉三為38%，任內引進消費稅的竹下登則為22%。關於代表平成的體育選手，在美國職棒大聯盟屢創紀錄、日前宣布退休的棒球選手鈴木一朗排名第一，花式滑冰選手羽生結弦及退役的淺田真央分排名第二及第三。

《共同社》指出，平成年間雖然經濟停滯、發生多次大型災害，但「平成」是個沒有戰爭的和平時代，很多人也對日常生活感到一定的滿足。另一方面，對弱者的霸凌以及排外主義的主張趨勢增強，這些現象都以網路上為主，調查結果中有許多受訪者顯示出擔憂的態度。

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