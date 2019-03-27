爸爸哺乳媽媽樂！日企推出「男人餵奶」神器

2019-03-27 10:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕男人常自誇除了生孩子、哺乳外，還有什麼不會？現在除了不能生孩子，哺乳也能幫上忙了！一家日本公司推出一款「男人哺乳」神器，讓男人體驗餵母奶的感覺，相信能有效促進父子間的親子關係，並減輕媽媽的育兒壓力。

日本企業「電通」發明這款外型模仿女性乳房的哺乳背心，乳頭則是奶嘴，讓爸爸也可分體驗餵母奶的感覺，減輕媽媽負之餘，還可促進親子關係。

《今日美國報》報導，哺乳背心暫訂名為「爸爸育兒助手」（FATHER’S NURSING ASSISTANT），日前在美國德州奥斯汀一個展覽會中亮相，造型是模仿媽媽的胸部製作，觸感柔軟，其中一邊可以裝母奶，另一邊則有模仿乳頭的奶嘴，背心更可發熱，變成接近人的體溫，可以讓寶寶更安心舒適地吸奶。

爸爸戴上哺乳背心後，可以雙手環抱孩子在胸口，然後像媽媽般哺乳。哺乳背心更裝有感應器，可記錄寶寶的進食及睡覺時間，資料會傳送至手機APP中，幫助父母了解及掌握寶寶的作息及吃奶習慣。

電通表示，有研究指出父母間對餵哺小孩及哄睡都感到很大困難及壓力，而很多爸爸在育兒的方面參與程度往往較媽媽低，此款哺乳背心可提高爸爸對育兒參與度，從中減輕媽媽的負擔，讓父母及小孩都能有足夠的睡眠時間。

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