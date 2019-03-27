中國迫害宗教悲歌 惡警拆房洗劫、數百信眾被迫露宿山林

2019-03-27 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓宗教不遺餘力，長年關注中國人權議題的《寒冬》雜誌今天刊文，詳述湖北一教會去年底遭警方突襲、洗劫的過程，其中數百名外地信徒被迫露宿山林多日，由於時值寒冬，而信徒中不乏老人孩童，警方冷血的作法即在當地引發眾怒。

《寒冬》指出，去年12月1至4日，湖北一所家庭教會遭遇了警方前所未見大動作「抄家」，當局出動數十名特警，針對該教會連日進行突襲，不僅房舍遭強拆，舉凡錢財、棉被及食物等教會財產也都被搜刮一空，上百名外地信徒被迫頂著寒風露宿山林，其中有不少7、80歲的老人及未滿10歲的兒童。

報導指出，前述百名躲入山林的信眾不堪捱餓受凍，待天明後欲走回教會歇息，不料遭駐點蹲守的村幹部發現，當地政府隨後再度出動特警與大型車輛，將百名信徒全數逮捕，逐一審訊、登記身分訊息後再遣送回原籍，至於教會負責人徐美蘭、李芳等人則被以「非法聚會」、「擾亂社會治安」等罪名起訴。

《寒冬》依據受害人與目擊者證詞，認為警方這次進行突襲，目的就是要驅逐該教會所有的信眾，徹底剷除教會的根本，而當局亦於當地推動舉報機制，煽動村民監視該教會高層，以防止該教會死灰復燃。

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