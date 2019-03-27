疫病》香港機場爆麻疹群聚感染 今年已9人中招

2019-03-27 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港爆發麻疹疫情，疫情擴散，根據香港衞生防護中心報告，今年累計已有26宗感染案例，其中，香港機場已有9例確疹，昨天發布的新增病例中，有2人是機場保全、1人是在機場內的無印良品工作，連續6日四處走動。

綜合港媒報導，香港衞生防護中心擔憂，麻疹可能在香港社區「小型爆發」，正在嚴控中，尤其對機場人員進行疫苗接種，不過，香港機場有逾10萬工作人員，而4天接種疫苗人數也只有約1600人，引發疑慮，認為緩不濟急，疫情嚴峻。

據了解，香港衞生防護中心昨天白天公布5名新增麻疹個案，其中3名是在機場工作人員，昨晚，香港海關再有1名海關員被確疹麻疹；總計機場在本月已有9人中招，牽涉保全、地勤、空少、機師等崗位，最早是本月1日一名23歲國泰空少發燒、4日後出疹，接著就一連串的疫情發作。

擔心香港機場麻疹疫情擴大，相關單位增派醫衛人員增加注射疫苗的時段，以加快防疫。

本身是醫生的立法會議員郭家麒認為，香港機場已成為鄰近地區之間「最高傳染風險」的機場。

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