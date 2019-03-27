不滿上司控制言論 教廷女性月刊編輯集體請辭

2019-03-27 00:30

〔中央社〕教廷女性月刊「女性教會世界」（Woman Church World）的創辦人史卡拉菲亞今天表示，由於上司試圖加強控制報導並引進更多「聽話」記者，月刊的全女性編輯團隊已集體請辭。

法新社報導，史卡拉菲亞（Lucetta Scaraffia）在義大利宗教新聞部落格「地震儀」（Il Sismografo）發布社論表示：「我們辭職不幹，因為我們感覺被不信任和逐漸削減正當性的氣氛包圍。」

7年前創刊的「女性教會世界」以夾頁方式和教廷的「羅馬觀察報」（L'Osservatore Romano）一同出刊，卻不避諱談論尖銳議題，例如教士對修女的性侵。

史卡拉菲亞表示，「羅馬觀察報」的新主編孟達（Andrea Monda）為了控制「女性教會世界」的報導路線，引進一些外部撰稿人，試圖「弱化」這本月刊。

她寫道：「他們回到以前做法，選擇確保服從的女性…（並）放棄教宗方濟各（Pope Francis）如此經常尋求的『直率發言的自由』（parresia）。」

孟達則發布聲明，否認依據服從度來選擇任何男性或女性撰稿人。他還說「女性教會世界」將繼續出刊。

史卡拉菲亞另在致教宗的公開信中替「女性教會世界」辯護。她說，可能激怒梵蒂岡的報導，都是已經曝光且事證已公開的事件。

史卡拉菲亞表示：「一個充滿活力的開創行動，如今似乎已貶為一片沉默。我們又回到陳腐和死氣沉沉的習慣，在男性直接控制下選擇那些被視為可靠的女性。」

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