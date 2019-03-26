罵學生是垃圾白痴 上海交大教授遭停止教學

2019-03-26 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海交通大學一名教授日前因為辱罵學生白痴、垃圾，在網路上引發熱烈討論，校方25日做出處分，決定停止該教授的教學工作。

根據中國媒體報導，有網友近日爆料，上海交大電子系副教授兼博士生導師倪冰冰，在學術交流聊天群組裡要求學生不能休息，並對學生人身攻擊，「如果有誰覺得需要休息日，你給我滾」、「都是垃圾一樣的東西，等把自己錘煉成牛人，再提休息兩字」、「你們這些垃圾、白痴、文盲，寫的東西跟屎一樣，你們怎麼不去吃屎呢」。

雖然有人替倪冰冰說話，表示他只是在群組裡抱怨幾句，就遭人扭曲原意，截圖傳到網路上，但此事已在中國社群媒體引發不小爭議。

上海交大電子信息與電氣工程學院官方微信平台「電院e家人」25日發文公告，表示將對倪冰冰違反師德師風問題「零容忍」，要求倪冰冰向學生當面道歉，並立即停止教學工作。

倪冰冰2001年於新加坡國立大學電氣與計算機工程系獲得博士學位，就讀博士期間，更先後在微軟亞洲研究院和Google公司美國總部工作。2018年更被主流科技媒體評選為國際上最有影響力的100位華人人工智能學者之一。

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