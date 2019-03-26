新加坡航空接獲炸彈威脅 星空軍護送班機緊急降落

2019-03-26 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡航空公司一架由印度孟買飛往新加坡的飛機，昨日深夜起飛不久後接到恐嚇電話，歹徒聲稱飛機上有炸彈。該班機已於今天早上平安降落樟宜機場，並證實這只是虛驚一場，

《海峽時報》報導，當地時間25日晚間11點（台灣時間26日凌晨2點），由印度孟買飛往新加坡的SQ423航班起飛後，新加坡航空公司隨後接獲恐嚇電話，歹徒聲稱飛機上有炸彈。這班飛機為波音777-300ER，載有263名乘客。報警後，該班機在新加坡空軍的護送下，於今早平安降落樟宜機場。比原定降落晚了31分鐘，導致20多人錯過了轉機航班。

飛機降落後，警方對機艙進行了搜索，並沒有發現任何可疑物品。警方對所有乘客進行安檢，除了一對婦孺被留下審問，其餘所有乘客都已經平安離開。目前還不清楚這對婦孺是否與恐嚇電話有關。新航發言人表示：「該航班確實受到炸彈威脅，我們正在協助警方進行調查，目前還無法提供進一步的細節」。

上一起和新航有關的炸彈事件，發生於去年4月。一名乘客因為被告知必須要檢查隨身行李，心生不滿，於是謊稱他的行李中裝有炸彈，引發一陣騷動。

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