3人行遭冷落？大馬人妻拿刀刺傷「小三洞」

2019-03-26 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕千萬別惹怒女人，否則後果一發不可收拾。馬來西亞第三大城市詩巫（Sibu）日前傳出1名28歲的男子，好不容易說服妻子跟女性友人來場「3P性愛」，不料激戰告一段落後，妻子竟拿刀刺傷另一名女子的下體，導致受害者私處大量失血。

根據外媒《The Star》報導，28歲的男子是一名助理卡車司機，他和46歲的妻子已經結婚7年，他日前嘗試說服妻子接受「3人行」後，竟獲得妻子同意，且妻子還表示不會造成任何麻煩。

本月24日晚間9點，3人先是開心地聊天，隨後便激戰一番，但中場休息時，老婆去完廁所回房時，疑似因看見老公與約來的女子正「另闢床戰」，不滿自己被冷落，竟當場拿刀捅向女子的下體，導致對方私密處大量流血。

男子見狀也立刻衝出屋外向鄰居求救，制止行兇的妻子並將女子送醫，所幸女子治療後情況穩定，其妻子則被警方依法逮捕。據警方指出，當時3人都有喝酒，不排除是酒後釀成這場慘劇。

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