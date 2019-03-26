防北韓賺外匯 中國、俄羅斯去年遣返3萬北韓勞工

2019-03-26 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今（26）日向聯合國安全理事會的北韓制裁小組報告，於2018年間至少遣返了2萬名北韓勞工，中國則至少遣返了1萬名。

據《路透》報導指出，聯合國安全理事會北韓制裁小組於2017年發布指令，要求所有會員國遣返北韓勞工，以免北韓持續賺取外匯，滋長金正恩獨裁政權。

今（26）日《路透》掌握一份單頁報告，為中國和俄羅斯向北韓制裁小組所提交，其中俄羅斯透露該國境內具工作准許的北韓籍勞工從3萬許降至1萬，中國也表示遣返了至少上萬名的北韓勞工。對此，中國向聯合國表示將會盡國際義務，在期限內逐漸達成聯合國所訂目標，但不希望聯合國將詳細報告公諸於世。

聯合國安全理事會自2006年起對北韓的制裁逐漸加深，目的是要讓北韓沒有足夠的資金發展核子及彈道飛彈武器。根據美國估計，北韓一年透過10萬名海外勞工，賺取多達5億美金（折合台幣約155億元），其中8萬名勞工在中國，3萬名位於俄羅斯。

人權觀察組織亦對北韓派人民出國工作有所批評，認為這違反了自由、遷徙以及知的權利，也質疑這些勞工的工作環境是否違反基本人權。對此，北韓表示他們的勞工是合法地在海外工作，並沒有受到不公平對待或者遣返。

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