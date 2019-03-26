中國民航局宣布 暫停引進波音737 MAX飛機

中國民航局表示即日起暫停頒發波音737 MAX飛機的試航證。圖為停放在波音工廠的737 MAX（路透）

2019-03-26 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平訪問法國，25日才向空中巴士公司（Airbus S.A.S.）採購300架飛機，今日便傳出，中國民航局表示即日起暫停頒發波音737 MAX飛機的試航證，這也意味著中國暫停引進新的737 MAX飛機。

波音737 MAX飛機在過去不到5個月內，發了2起相似的墜機空難事故後，中國於3月11日宣布停飛該機型。而今天傳出中國民航局暫停頒發737 MAX飛機的適航證。

綜合媒體報導，中國民航局表示，由於目前事故調查尚未排除飛機設計問題，考慮到當前飛機適航性存在不確定性，經研究後決定，從即日起暫停頒發737 MAX飛機的適航證。

根據中國媒體《第一財經》報導指出，此舉意味著中國暫停引進新的737 MAX飛機。雖然因多國停飛，波音暫時停止了該機型的交付，不過波音表示，依然會在全球供應鏈的支持下生產737 MAX飛機。

該報導指出，由於目前有關737 MAX飛機的2起空難調查尚未有最終結論，中國民航局並不會隨意取消已訂購該機型飛機的訂單，因為取消訂單除了可能要承擔違約金，轉投其他機型也需要等待更長的交付週期。

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