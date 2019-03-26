受賄逾1.4億 「中國網路沙皇」魯煒判囚14年

2019-03-26 19:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國官媒「新華社」指出，有「中國網路沙皇」之稱的前中共中央宣傳部副部長魯煒，26日遭浙江省寧波市中級人民法院依受賄罪，一審判處14年有期徒刑及300萬人民幣（約1400萬台幣）罰款。魯煒當庭表示服從判決，不會提出上訴。

法院指出，被告魯煒在2002至2017年間，利用擔任新華社黨組成員、秘書長、副社長，北京市委常委、宣傳部部長、北京市副市長，中國國家互聯網資訊辦公室主任，國務院新聞辦公室副主任，中央網路安全和資訊化領導小組辦公室主任，中央宣傳部副部長等職務之便，為相關單位和個人在網路管理、企業經營、職務晉升及工作調動上提供協助，直接或間接非法收受、索取財物，折合約人民幣3200萬（約1.4億台幣）。

法院認為，魯煒的行為構成受賄罪，且金額特別龐大，應依法懲處。但鑑於魯煒到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，且認罪悔罪，積極退還贓款贓物，依法可從輕量刑，故做出上述判決。

外電指出，魯煒曾是中國嚴控網路的代表人物，堪稱中國的「網路大總管」，還曾在2015年被「時代」雜誌評選為全球百大最有影響力人物之一。不過，魯煒在中國或海外的形象皆有爭議，曾在回應中國封鎖臉書（Facebook）等境外網站時，直言「中國沒有關過任何境外網站」，也曾聲稱「沒有一個國家的網民像中國一樣自由」。

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