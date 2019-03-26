瑞士小鎮全民瘋「11」 連外牆時鐘都沒有12點

2019-03-26 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕瑞士西北方的小鎮索洛圖恩，以對數字「11」的癡迷聞名，無論是建築、風俗、節慶都與數字「11」有關，甚至連時鐘都沒有12點。

英國《BBC》報導，瑞士西北方的一個小鎮索洛圖恩（Solothurn），2000年前由羅馬人建立，地理位置靠近瑞士首都伯恩。索洛圖恩最大的特色是當地居民對數字「11」的癡迷。鎮上有11個教堂、11座噴泉、11座塔樓和11個博物館，這不是噱頭或巧合，而是出於居民對數字「11」的熱愛。

當地最有名的是聖烏爾斯大教堂（St. Ursus Cathedral），該教堂由義大利建築師Gaetano Matteo Pisoni設計，每段階梯有11階，教堂有11個門、11個時鐘、11種大理石做成的11座聖壇，建築完工也正好歷時11年。當地另一個知名景點，是瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）外牆的時鐘，該時鐘只有11點而沒有12點，並且用11個鈴鐺和齒輪作為時鐘的裝飾，充分表達了當地居迷對數字「11」的瘋狂。

除此之外，當地居民的生活、節慶也與11密切相關。像是特別慶祝11歲生日、以11來命名新產品、威士忌存放11年等。歷史方面，1252年，鎮議會的首次投票選出了11位鎮議員。1481年，索洛圖恩成為瑞士聯邦的第11個州。到了16世紀，該州被劃分為11個保護國。

這座城市癡迷數字11的原因，沒有人清楚知道，有人推測可能是受到《聖經》影響。12位使徒，其中有11位不斷在追求美好事物。當地居民，同時也是一位歷史學家的Stählin說：「它象徵我們對完美永無止境的追求，是一種希望的密碼」。

瑞士索洛圖恩瑞銀投資銀行（UBS Investment Bank）外牆的時鐘，沒有12點。（圖擷取自youtube pseudokris）

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