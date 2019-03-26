現代版睡美人 一覺可睡3個星期

2019-03-26 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女大學生患上一種罕見疾病—克萊恩-萊文綜合症，有時一打盹即可睡上22小時，最長有3週時間都在睡覺，當患者吃喝或上廁所時，甚至會有留在夢裡般的恍惚狀態。

綜合媒體報導，克萊恩-萊文綜合症亦被稱為｢睡美人綜合症｣，常見於青少年。該疾病發病率為百萬分之一，症狀可透過藥物減輕。21歲的患者迪婭斯（Rhoda Rodriguez-Diaz）說：｢生命在她的夢中流逝｣。

她表示，常常醒過來就發現，已經睡掉了生命中的一個星期，每當發生這種事，我感覺非常挫折。

迪婭斯回憶說，在她4、5歲的時候，會一次睡2、3個星期，當時醫生根本不知道是什麼原因。在青少年時期，她發現自己睡得越來越多；2018年7月，迪婭斯因為未繳交學期論文，以及未如期參加考試而被退學；9月她去看醫生並被確診患病，之後學校考量到她的情況特殊讓她復學，並允許她再次復學參加大二的課程。

患有克萊恩-萊文綜合症的人最需要面對的是如何管理自己的病情，而迪婭斯做到了，回應說：｢這像是我生命中的一個打嗝，我只是在等待它消失｣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/