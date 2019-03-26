外媒稱蘋果發表會令人困惑 網友：賈伯斯的棺材快壓不住了

2019-03-26 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司於美國時間25日發表4大全新服務「Apple News+」、「Apple Card」、「Apple Arcade」與「Apple TV+」，外媒評論這場發表會未揭露關鍵資訊，可說是混亂、不完整且令人困惑。另外由於發表會未推出新硬體，以及巨星大咖的演說太冗長，有網友還戲稱：「賈伯斯的棺材快壓不住了」。

美國財經媒體《CNBC》報導指出，若蘋果1.0是麥金塔電腦，蘋果2.0是iPod、iPhone和Apple Watch等硬體，那蘋果3.0就是各種訂閱服務獲取重覆性收入。這也是蘋果執行長庫克（Tim Cook）一直向投資人傳達的觀點。但若蘋果要改變投資人的視角，還必須得回答更多問題，但發表會未揭露太多細節資訊，似乎像是急於舉辦發表會，或者正等待「一些重要的交易」。

以Apple TV+來說，服務的具體價格、未來的內容開支、製作原創內容將花費多少資金、是否計劃挑戰Netflix，發表會並沒有給出答案；訂閱遊戲服務Apple Arcade也未公布價格、遊戲內容、是否會與Apple Music等服務整合也是個謎；而唯一公布價格、每月9.99美元的Apple News+，宣稱能夠看300多種雜誌，但《華爾街日報》是否將對Apple News+提供所有新聞內容，目前也未獲說明。

至於最大亮點Apple Card有「每日現金回饋」，在Apple Store或iTunes等購買商品可獲得3%回饋，使用Apple Pay消費可獲2%回饋，單純使用實體信用卡也有1%回饋，且沒有滯納金，同時也會在消費同時進行記帳，引來不少關注，但這似乎不是能創造重覆性收入的服務。

報導指出，發表會上不談關鍵資訊非常奇怪，很難想像蘋果為什麼沒有提供這些資訊，「是他們還沒有決定？還是可能存在風險？」、「最後給人的感受就是，這是一場雜亂且令人困惑的發表會」。

而今（26）日凌晨發表會進行時，PTT的IOS版也聚集許多網友等待驚喜，許多人期待著iphone SE2與AirPower，但隨著發表會進行、希望破滅，以及明星大咖演說太冗長，網友的吐槽也越來越不留情：「有這張卡才能叫果粉了嗎」、「信仰之卡」、「MOD領先蘋果10年」、「Apple talk show，賈伯斯的棺材快壓不住了」。

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