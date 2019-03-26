非洲魚都不見了！原來是中國漁船大舉濫捕濫撈

2019-03-26 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國漁船禍害無窮！非洲獅子山共和國，歷經內戰、伊波拉病疫等紛擾，漁業成為人民生活的一大支柱，但近年來捕的魚越來越少，原來是中國漁船濫捕濫撈所造成的！

據英國廣播公司（BBC）報導，獅子山共和國漁民對於漁獲驟減百思不得其解，抱怨魚真的是越來越少了。新的衛星追蹤科技發現，該國海域佈滿漁船，這些船隻源自世界各國，例如俄羅斯、歐盟等國，但其中4分之3全都是中國漁船。

追蹤螢幕上近來出現了兩艘平行航行的船隻，很可能是在合作用大型拖網捕魚，這在當地是非法的。《BBC》記者登上獅子山共和國巡邏船艦，陪同海巡人員的追緝行動。終於，他們陸續攔下了來自中國的漁船，其船隻編號分別為LDY26290與LDY26289。

然而，獅子山共和國在中國漁船上的觀察員卻聲稱，漁船並沒有違法行為。這些觀察員薪水向來很低，很可能遭到收買。海巡人員感嘆，他只有在任職前聽過有拖網船被抓，如今他已經執勤7年了，卻還沒破獲任何一起拖網捕魚案。

這些非法中國漁船，每艘每天預計可捕撈60噸至100噸漁獲。獅子山共和國的漁民們站在破舊的小漁船看著在海域上作業的大型漁船，喃喃低語他們最大的願望就是不要再有這些外來漁船了。

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