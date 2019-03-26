習近平訪歐大灑幣 被爆1兆元買300架空中巴士

2019-03-26 08:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平正在法國訪問，花大錢買面子，據報導，歐洲飛機製造商空中巴士公司（Airbus）簽與中國簽署一個出售300架飛機價值達300億歐元（約1.05兆台幣）的合同。

《路透》報導，簽署購買300架飛機的是中國航空器材集團有限公司（China Aviation Supplies Holding Company），協議內容包括購買290架A320系列窄體飛機與10架A350寬體飛機。法國官員表示，這筆交易約達300億歐元，而這只是一系列貿易協議的一部分，不過，空客公司拒絕評論此事。

報導指出，早在2017年時，美國總統川普訪問北京時，曾經就波音飛機訂單向中國遊說，數量似超過300架，不過，雙方沒有敲定，事後，再爆發美中貿易戰，以致波音訂單遲遲沒有下文，而法國總統馬克宏則是在2018年初訪中國時，曾提到空中巴士購買協議，不過一樣沒有敲定，當時傳出是184架A320客機，而今，習近平訪歐，簽署完成的訂單是300架飛機。

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