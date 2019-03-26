通通都是中國人！中國學者：世界古文明均發源於夏朝

2019-03-26 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南大學法學院院長杜鋼建最近出席在北京第二外國語學院舉辦的「第三屆一帶一路博士論壇」，演說時聲稱，世界文明均「發源於中國」，在夏朝時期的大湘西文化散佈成為全球各地的古文明。

綜合外媒報導，杜鋼建指出，目前的考古證據顯示，不管是在中國北方或是南方的文字，都有萬年以上的歷史，甲骨文的演進約有8000年至1萬年的時間，在廣西出土的夏朝「甘桑石刻文」中，能被解讀出來的文字不多，但也正是因為如此，證明上面還包含比夏朝更古早的文字。

伊甸園就在大湘西？英國人源於湖北？

杜鋼建認為，西元前的世界古文明，不管是腓尼基文、希臘文，或是近代的拉丁文，起源都來自夏朝文字，進而開啟其他古文明，就連有6萬年歷史的「太陽曆法」，都能夠證明大湘西地區的伏羲氏文化，後來傳播到古埃及地區與美洲地區。

杜鋼建提到，根據他的考古研究發現，伊甸園就是在大湘西地區，古希臘、古羅馬各民族，均是在不同時期西遷，就連就連英國人也都是起源於現今中國湖北的英山縣，夏朝滅亡後他們開始西移，先後前往印度、兩河流域，最後跨越英吉利海峽到達現在的英格蘭。

杜鋼建有如「七夜怪談」的一席話引發中國網友砲轟，有評論指出，中國民眾再次見識到「中國所謂學人擊穿道德敬畏底線的膽量」，讓華人們看到這些學者「為了增加民族自豪感而敢於粉碎良知的勇氣」，同時也體認到他們「他們為了迎合上意、先定結論再找證據的自欺欺人學問方法」。

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