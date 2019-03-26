女嬰棄屍案 星國：等待台警提需要協助請求

2019-03-26 00:17

〔中央社〕台灣檢警偵辦新加坡情侶嬰屍案，女嬰死因正由法醫研究所鑑定，星國警方除已初步了解這起棄嬰案外，也等待台灣警方提出需要協助的正式請求。

這起嬰屍案受到台星兩地媒體高度關注，檢警鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果，證實血跡和女嬰DNA相符。台北地檢署檢察官5日會同法醫解剖，釐清女嬰產前或產後死亡。

北檢發言人陳佳秀指出，檢警正全力蒐集現有事證，釐清犯罪事實，擬定調查方向，如有必要將透過法務部國際及兩岸法律司，向新加坡提出司法互助請求協助調查。

新加坡警方表示，他們已和台灣有關當局聯絡，並等待台灣警方提出需要協助的正式請求。

熟悉台星警政運作人士指出，新加坡警方迄今尚未派警官赴台了解女嬰棄屍案的案情，也未收到台灣向新加坡提出司法互助請求。

星國法界人士指出，一旦台灣檢警確認這對情侶犯罪，新加坡警方協助調查並證據充分，這對情侶就有可能被起訴。

法界人士認為，新加坡警方一旦展開偵辦，就可以要求這對情侶進行DNA鑑定，釐清案情疑點。

新加坡情侶23歲的王姓男子與24歲的郭姓女子2月19日入境台灣，暫住台北市武昌街二段的飯店。根據警方調查，這對情侶在女嬰屍體在新北市發現當天退房，同一天下午4時36分離境。兩人於26日搭機返回新加坡。這對情侶返回新加坡後，迄今依然神隱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/