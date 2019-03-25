澳洲雪梨大壩改建 文化遺產恐淹沒

2019-03-25 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕保護自然環境與基礎設施擴建之間存在著衝突，位於雪梨的華岡巴（Warragamba）水壩情況正是如此，提高大壩儲水高度可保護下游城市不受洪災之苦，但這項建議將對大壩上游地區產生負面影響，包括大藍山地區的國家公園和原住民遺產恐遭淹沒。

綜合外媒報導，雪梨華岡巴水壩大壩因其歷史性與儲水上游為原住民生活環境，而被列入文化遺產，但日前傳出，當局有意提高儲水高度，然而，其成本與雪梨足球場重建的金額不相上下，一旦暴雨來襲，將淹沒原住民傳統文化和生態環境。

新南威爾士州基礎設施報告宣稱，若華岡巴水壩牆壁高度增加約14米，對於災難性洪水事件，築高壩牆能將受影響的房屋數量從12000減少到5000，是目前最具成本效益和可行的防洪選擇。但災難性水災預計一生中只會發生一次或千年一遇。

築高壩牆對於減少重大洪水事件的經濟影響來說都是有益的，但從綜合水管理的角度來看，環境和經濟成果，該項目帶來了巨大的風險，包含大藍山世界遺產的一部分、野生河流、木叢棲息地以及原住民文化資產都會受到破壞。

雪梨大壩一旦改建，將破壞生態環境與文化資產。（圖擷取自Youtube adam copeland）

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