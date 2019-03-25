星國網紅迷日漫《一拳超人》 學主角苦練30天變猛男

2019-03-25 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕日本動漫《一拳超人》主角喜感光頭卻又擁有神力的樣子讓人印象深刻，新加坡網紅Sean Seah完全複製漫畫主角琦玉的健身菜單，鍛鍊30天後，原本普通的身材產生劇烈改變，令網友不禁讚嘆該漫畫劇情「是真的」！

《一拳超人》主角琦玉原是普通人，憑著意志力每天「伏地挺身」、「仰臥起坐」、「深蹲」各100下，再加上10公里長跑，3年後化身超人，但全部頭髮也因此掉光，變成光頭。

Sean Seah是《一拳超人》粉絲，受到劇情啟發，決定要進行「30天超級英雄訓練」。原本70公斤的他，肚子凸出身材略胖，身體年齡經測試為40歲。在循序漸進的訓練第7天，他的體重已經減少了3公斤，身體年齡降低至37歲。

直到撐過撞牆期，從23天開始完全按照「一拳超人」琦玉的訓練菜單，並於第30天貼出身材對照，其腹肌、胸肌腺條變得非常明顯，體重雖然只下降5公斤，但體脂肪明顯下降許多，肌肉量也大幅增加，身體年齡來到36歲。令網友不禁感嘆：「真有毅力，我可能連一天都不下去。」，也有網友開玩笑道：「我就知道漫畫都是真的！」、「還沒禿頭就是沒成功啊」。

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新加坡網紅Sean Seah完全複製漫畫《一拳超人》主角琦玉的健身菜單，鍛鍊30天後原本普通的身材產生劇烈改變，令網友不禁讚嘆該漫畫劇情「都是真的！」。（圖擷取自Sean Seah臉書）

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