泰國大選非官方估算：為泰黨暫領先親軍方政黨

2019-03-25 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕泰國週日（24日）舉行2014年政變後首場國會大選，泰國中選會今日下午公布「非官方結果」，眾議院350席選區直選議員，主要反對黨為泰黨（Pheu Thai）贏得138席，支持軍方的公民力量黨（Palang Pracharath）有96席。儘管最終結果尚未底定，這2大黨都說已和其它政黨商討組聯合政府。

綜合外媒報導，泰國中選會週日晚間最後一刻宣布延後公布結果，當地時間今日下午4時（台灣時間下午5時）公布「非官方結果」，忠於流亡海外前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的為泰黨以138席領先獲得96席的親軍方政黨公民力量黨。

該初步結果並不包括依政黨得票率分配的150席，且參議院250席由軍方指派，但也表明，這2個主要政黨都必須尋求籌組聯盟，才能在500議席的眾議院拿下主控權。執政聯盟必須在參眾兩院獲得過半數席次（375+1）。

大選正式結果不會在未來幾週出爐，中選會已表示將在5月9日公布包括150席政黨票的正式官方結果。但若有足夠的數據，週五也可能有150席政黨票的初步結果。

為泰黨總理候選人蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）今日表示，為泰黨在選舉中贏得最多席位，軍政府任命的參議院應尊重人民的投票結果 。她說：「我們將爭取立即組建政府聯盟，因為人們就是這麼投的票」，「我們堅持我們的立場，即我們不會支持軍政府繼續執政」。

公民力量黨發言人孔薩（Kobsak Pootrakool）告訴媒體，眾議院500席中，公民力量黨料將囊括251席，「公民力量黨將和意識形態與立場一致的志同道合政黨商討，一起帶領國家前進。不過，這需要時間。」該黨推舉的總理人選為目前軍政府總理帕拉育。

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