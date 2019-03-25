英80歲老婦冒險拉皮「至少可以美美地進棺材」

2019-03-25 17:07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「死也要死得漂亮！」英國倫敦一名80歲老婦人不顧醫生警告，決意動拉皮手術挽回青春，視死如歸地宣告「寧願美美地躺進棺材」，結果在這場「人生賭注」打了漂亮一仗，恢復光滑緊緻臉蛋。

英國「每日郵報」23日報導，壽登耄耋的高登柏格（Toni Goldenberg）住在倫敦沃靈頓（Wallington），膝下有53歲女兒、42歲兒子和眾多孫子，但不服老的她不久前花費1萬英鎊（逾41萬台幣），接受耗時3.5小時的臉部拉皮手術。

高登柏格表示，她窮盡大半輩子之力與歲月對抗，40年來不間斷地做瑜伽、爬山、散步、上健身房，房間裡更隨時放著啞鈴，「我不喜歡自己滿臉皺紋的感覺，這和我年輕的內心不一致。這麼多年來，我很努力保持在尺碼10號（指英國尺碼，即M號）的身型，而我成功了，只是臉孔不太一樣。」

她坦言，無法接受自己變成「乾癟女巫」，任由皺紋爬滿臉和頸部，對此漸漸失去自信，連鏡子都不敢照。因此，她近年來一直省吃儉用，並找來一個巨無霸可口可樂瓶，製作成「阿嬤的拉皮基金桶」，向兒孫、親友募捐手術費用，兒女原先不太贊成，但見到她意志堅決，便欣然支持和贊助。

然而，醫生警告，臉部拉皮手術相當複雜，須在耳背、髮線後方切口，將臉皮和下面的肌肉往後拉，好讓下巴和頸部變得緊緻，並提高眼睛的位置。若手術失敗，病人將出現流血、血栓和感染等併發症。況且，全身麻醉的風險也隨著年紀愈大而愈高，復原時間也較長。

高登柏格知悉後，卻向醫生表示：「假如我死了，或陷入長期昏迷、癱瘓，至少我還可以漂亮地躺進棺材裡」。她甚至寫好遺囑，安排好身後事，才進入手術室。所幸手術順利結束，她在拆下繃帶後看見「美麗成果」，對未來感到快樂和興奮，直言「這是人生最大的賭注，贏得年輕20歲的回報！」

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