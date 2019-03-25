美學者批川普「經濟文盲」致貿易戰 對沖基金大亨轟叛國

2019-03-25 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國著名經濟學家、哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）近日表示，威脅到全球經濟成長的美中貿易戰，是川普的「經濟文盲」所造成的，還稱美國指控中國作弊是錯誤的前提。對此，曾在2008年金融海嘯精準做空次貸而一戰成名的海曼資本管理公司創始人巴斯（Kyle Bass）痛批，薩克斯的相關言論根本是「叛國」。

美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey Sachs）23日接受《CNBC》專訪時表示：「貿易談判的問題，在於它建立在錯誤的前提之上。這個前提是（美國）與中國的貿易失衡，是因為中國不公平的措施，這是美國總統的經濟文盲。」

薩克斯還說：「整個貿易戰基於兩個錯誤的前提：第一是中國在作弊，第二是中國是個威脅」。

巴斯於同日針對薩克斯的言論在推特上表示：「薩克斯的簡單陳述使他失去所有的尊重和信譽，我發現他關於中國的評論是叛國的，他的收入中有多少是由中國共產黨支付，以讓他向全世界噴出這些廢話？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/