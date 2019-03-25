日本推出可吞嚥「藥片溫度計」 用胃酸發電再傳訊到體外

2019-03-25 18:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本東北大學13日發表了號稱「可吞嚥」的新型態溫度計，可利用胃酸發電再傳送訊號到體外，估計每30分就能傳送一次。這種新溫度計除了能準確量出體內溫度，有助於早期發現疾病與進行健康管理外，安全性與環保問題也無虞，感測器在24小時內就能排出體外，使用者可以安心地沖下馬桶。

綜合日媒報導，東北大學創新戰略推進中心的特約教授中村力等人的研究團隊，開發出了這種新形態的藥片溫度計，溫度計直徑9mm、厚7mm，裡頭藏有感溫器、微控制器、積體電路、通信線圈、積層陶瓷電容，外殼除了露出鎂與鉑做為電極外，其餘都用樹脂覆蓋保護。

當藥片溫度計進到胃裡，胃酸會與電極接觸，產生的電流就能幫溫度計裡的電容充電，待溫度計進到腸道後即可測量腸道溫度，再將數據傳送至體外的接收器，目前估計每30分鐘就能測量一次體溫。此外，藥片溫度計在24小時內就能排出體外，可放心隨著糞便一同沖掉，汙水處理廠會將溫度計過濾處理。

報導指出，測量病人的體表溫度與深部體溫十分重要，但一般溫度計則很難測量到準確數值，誤差通常非常的大，雖然量肛溫能測得深部體溫，但很難一天測量多次，這款新形態的藥片溫度計則完全解決了這些問題。

研究團隊的未來目標是降低成本與簡化安裝技術，讓每個溫度計的價格能壓到100元日幣（約新台幣28元）以下，並把體外的訊號接受器設計成能安裝在床鋪、手環或手錶內，讓使用者於日常生活中都可輕鬆使用。

東北大學研究PDF檔

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/